Poslanci se vrátí k úspornému balíčku. Řeší se i rodičovský příspěvek

Po řadě jednání se koalice dohodla, že rodičovský příspěvek poroste – a to o 50 tisíc korun. Týkat se to má dětí narozených od ledna příštího roku.

„Za KDU-ČSL máme radost, že se to vůbec podařilo prosadit. Myslím, že nějaké další navýšení je už nad rozpočtové možnosti,“ říká předseda sněmovního sociálního výboru Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Některé pozměňovací návrhy opozice jsou už v systému. Prosazuje třeba vyšší růst, nekrácení doby čerpání nebo i rozšíření okruhu těch, kteří na navýšení dosáhnou. „Chceme to dát skutečně všem rodičům malých dětí do čtyř let věku, protože jak jsme všichni zažili v posledních letech, byla inflace naprosto vysoká,“ míní místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD).