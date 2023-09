Mzdy letos rostou napříč obory, v průměru mezi šesti až osmi procenty, ukázal průzkum

Zaměstnavatelé se snaží alespoň částečně kompenzovat vysokou míru inflace, uvedl ředitel agentury Martin Malo. Dá se podle něj očekávat, že tlak na růst mezd ke konci letošního roku ještě zesílí a zaměstnavatelé začnou čelit zvýšené fluktuaci.

„I když je rok 2023 ve znamení růstu mezd i benefitů, mezi zaměstnanci je cítit stoupající nespokojenost. Lidé chtějí nejen více peněz, ale i více volna. Dochází pak k paradoxům, kdy lidé mají sice více volna, ale chybí jim finance, aby jeli na dovolenou,“ podotkl Malo.

Více než třetina Čechů si podle průzkumu myslí, že se v Česku špatně žije, sedmnáct procent jich tvrdí, že mají nyní problém zaplatit účty, a ve třetině případů také zmiňují, že si kvůli financím nemohou dopřát dovolenou.

Další růst mezd

Do konce roku se dá očekávat další mzdový progres, a to zejména u zaměstnavatelů, kde by kvůli nedostatku pracovníků mohly firmy přijít o zakázky, míní Malo. Výjimkou bude zřejmě jen odvětví IT, kde se již pomalu naráží na pomyslný mzdový strop, dodal.

Trhu práce podle něj nepomohl ani mírný růst nezaměstnanosti, firmy stále čelí nedostatku pracovníků. I když v některých oborech zaměstnavatelé dočasně pozastavili nové nábory a vyčkávají s nimi až na poslední čtvrtletí tohoto roku a začátek roku příštího, poptávka po uchazečích přetrvává u dělnických i kvalifikovaných pozic.

„Vliv na to má i složitý a zdlouhavý přeshraniční nábor ze zemí mimo EU a naprosto nevyhovující pravidla ekonomické migrace. Ani přes hlasitě artikulované potřeby vláda tuto problematiku neposouvá dostatečně rychle vpřed, čímž zvyšuje riziko ztráty konkurenceschopnosti českých firem,“ řekl Malo. Trhu by podle něj výrazně pomohlo zrušení systému imigračních kvót, případně jejich zvýšení pro vybrané země a rozšíření pro další náborové země jako například Indonésii.