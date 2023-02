Silná koruna zlevňuje dovoz, problémy ale dělá exportérům

Své zboží v eurech prodává velká část exportérů. Těch, kteří v zahraničí tolik nenakupují materiály, ale hlavně vyváží, se tak situace dotýká nejvíc. Kvůli silné české měně za své výrobky utrží méně peněz.

„Pokud koruna vůči euru zůstane nadále silná, exportérům by tržby proti loňsku mohly klesnout zhruba o 210 miliard korun, přičemž řada z nich by již generovala ztrátu,“ sdělil místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. V porovnání s rokem 2021 by propad tržeb dosáhl dokonce zhruba 470 miliard korun, doplnil. Loni vývoz z Česka překonal hranici 4,47 bilionu korun.

Kvůli silné koruně český průmysl podle Daňka ztrácí na konkurenceschopnosti. „Připočteme-li nárůst úroků, který je v některých případech až desetinásobný, inflaci kolem patnácti procent, mzdové požadavky zaměstnanců, skokový růst cen energií a chladnoucí poptávku z domova i ze zahraničí včetně chybějících komponent, asi se dá odhadnout, kam tento vývoj směřuje,“ doplnil.