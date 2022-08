Čínské investice pronikají do Izraele. Své výhrady vyjádřil i americký spojenec

Čínský kapitál ovládl před lety i největší potravinářskou firmu Tnuva. To u některých politiků vyvolalo nespokojenost. „Všechny izraelské firmy se prodávají do cizích rukou. Tohle není něco, co bych nazval dlouhodobě fungujícím kapitalismem,“ vyjádřil se k tomu před osmi lety předseda hospodářského výboru Knesetu Avišaj Braverman.

Užší styky s Pekingem měly ale tehdy podporu vlády. Problém nastal ve chvíli, kdy čínská investiční expanze do Izraele zasáhla i strategickou infrastrukturu, uvedl zpravodaj. Navíc přišla také kritika Spojených států.

To je případ haifského přístavu. Jeho rekonstrukci a provoz zčásti zajišťuje Čína. Zajíždějí sem přitom i americké vojenské lodě. „Číňané znají naši polohu. Vidí, co děláme. Mohli by provádět kybernetické útoky, shromažďovat zpravodajské informace,“ řekl Jacob Nagel z Nadace pro obranu demokracií.

„S izraelskými přáteli upřímně mluvíme o našich sdílených národních bezpečnostních zájmech,“ uvádí se pak v prohlášení amerického ministerstva zahraničních věcí z října 2021.