O příspěvky na bydlení nežádají všichni, kteří mají nárok, říká sociolog Prokop

Domácnosti řazené do střední třídy jsou podle něj stále schopné měsíčně ušetřit z příjmu pět až patnáct tisíc korun a nemá smysl, aby jim stát posílal další peníze. „Těm má smysl dávat podporu jak legislativní, tak finanční s tím, aby si na další zimy, na dalších dvacet let, zefektivnily bydlení,“ doporučuje.

Prokop ale připomíná, že státní podporu Češi málo využívají, protože ji považují za stigma. „Příspěvek na bydlení by mohlo podle výzkumu pobírat patnáct, dvacet procent domácností a využívá ho asi čtyři, pět procent. Důchodci o tom často ani neví, pro rodiny s dětmi je velmi těžké o to požádat – teď se to zjednodušilo. Hodně to naráží na nízkou informovanost.“