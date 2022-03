Vláda chystá změnu důchodového systému. Navrhuje dřívější penzi u náročných profesí

„Jaký rozsah profesí zvolíme, bude na finálním jednání. Mám ambici, aby u toho byli zástupci všech stran, aby to bylo v maximální míře v souladu s opozicí,“ vysvětluje Jurečka.

Platný zákon už pro příští rok počítá s možností dřívějšího důchodu pro záchranáře. Aby ustanovení bylo možné v praxi využít, je nutné upravit jeho znění. Současně s tím by se tato možnost měla otevřít dalším fyzicky náročným profesím.

Kabinet Petra Fialy (ODS) nemá v plánu vznik další důchodové komise, na ministerstvu se ale ustaví poradní tým složený ze zástupců pětikoalice, ministerstev a ekonomů. Poprvé by měl zasedat během března. Nad návrhy se chce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) následně setkávat i s opozicí.

Širší návrh systémových změn chce představit příští rok. Ve hře je třeba možnost zaručeného důchodu. Mezi návrhy je také zkrácení doby pro získání nároku na důchod nebo snížení penze představitelům minulého režimu. Jedním z cílů je dosáhnout udržitelnosti důchodového systému.

„Pokud se nám podaří systém posunout k tomu, aby nebyl tolik závislý na demografickém vývoji, tak to určitě pro spoustu lidí bude signál, jak se sami chovat ke svým penzím, zda si mají sami spořit a podobně,“ vysvětluje Viktor Vojtko (STAN), člen poslaneckého výboru pro sociální politiku.

Problém může být dohoda na financování systému

S částí principů někteří zástupci opozice souhlasí. Debata o přesných parametrech nebo financování ale může být obtížná. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš už předeslal, že se staví skepticky k tomu, že dojde v oblasti důchodů k nějakým změnám, sám ale tvrdí, že ANO bude vůči vládním návrhům „maximálně flexibilní“.

Poslanec Jan Hrnčíř (SPD) souhlasí s tím, že ve skutečně náročných profesích jsou předčasné důchody na místě, ale má obavu o financování důchodového systému. „Dostáváme se do situace, kdy přebytky nebudou a budeme muset zapojit jiné daně, třeba DPH,“ vysvětluje.

Některé ze změn by podle ministra Jurečky mohly platit už od ledna příštího roku. To už začne stát vyplácet i takzvané výchovné, schválené ještě za předchozí vlády, které oceňuje výchovu každého dítěte přídavkem 500 korun ke stávajícímu i budoucímu starobnímu důchodu, maximálně však do výše 1500 korun.