Důchody by se mohly mimořádně zvýšit kvůli inflaci od července, prohlásil Jurečka

Ministr zároveň řekl, že ekonomické sekci už uložil posoudit i možnost případné další valorizace, a to třeba u existenčního a životního minima. Podle dosavadního návrhu rozpočtu mělo ministerstvo práce v roce 2022 hospodařit s příjmy 582,2 miliardy a výdaji 740,6 miliardy. Do penzí mělo putovat 524,6 miliardy korun.

Dvanáct miliard

Na mimořádnou valorizaci by ministerstvo podle odhadů mohlo potřebovat pro příští rok kolem dvanácti miliard korun navíc. V polovině listopadu tehdejší ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už uvedla, že mimořádné navýšení by mohlo u průměrného důchodu činit od 650 do 730 korun.

U lidí s podprůměrnou penzí by byla částka nižší, lidé s nadprůměrným důchodem by si polepšili víc. Při mimořádné valorizaci se podle zákona zvedá zásluhový díl penze o tolik procent, o kolik rostly ceny. Na konci září starobní, invalidní a pozůstalostní důchody od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo 2,86 milionu lidí. Starobních důchodců a důchodkyň z toho bylo 2,38 milionu.

Dalších několik miliard navíc by mohlo putovat do chystaného navýšení dávek na bydlení ke zmírnění dopadů zdražování energií. „Toto řešení bude stát jednotky miliard. Něco to ale stát bude, to víme,“ uvedl Jurečka.

Životní a existenční minimum se využívá při posuzování nároku na některé dávky, jeho výše se pak promítá do výdajů. Roli hraje u pomoci v hmotné nouzi, přídavků na děti či porodného.