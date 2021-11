Odborníci varují před vánočními půjčkami. Kvůli zdražování mohou letos způsobit větší problém

Lidé pociťují každý den v obchodech zvyšující se ceny potravin, dražší jsou také energie nebo pohonné hmoty. Řešit situaci půjčkou ale většina lidí neplánuje. Uvedlo to 93 procent respondentů říjnového průzkumu Provident Financial. Vzít si půjčku do deseti tisíc korun chce jen 4,7 procenta respondentů.

Odborníci se ale obávají, že letošní Vánoce mohou negativně zasáhnout nejen obyvatele s nízkými příjmy, kteří o krátkodobé úvěry často žádají, ale i středně příjmové, obzvlášť ty, kterým se skokově zvedne splátka hypotéky. Půjčky na bydlení podraží kvůli kroku České národní banky, která ve čtvrtek oznámila opětovné zvýšení základní úrokové sazby, a to razantně na 2,75 procenta.