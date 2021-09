Lodní doprava zdražuje. Za zboží z Číny si zákazníci připlatí i v Česku

Problémy mají například prodejci grilů a nožů, všechno zboží totiž dovážejí z Číny. Další dodávku kvůli drahé námořní přepravě zrušili. „Kontejner vychází kolem devíti tisíc dolarů, což je strašná darda. Před koronou to byly dva tisíce,“ uvedl společník firmy Marek Neuman.

Plně naložený kontejner tak nechává firma už několik měsíců v čínském přístavu. Jeho přeprava do Česka se nevyplatí, jinak by v obchodě museli zvýšit ceny. „Museli bychom grily minimálně o padesát procent zdražit. Myslím si, že to není reálné prodat,“ dodal obchodník.