Nedostupný materiál zvyšuje ceny. Výrobu blokuje třeba nedostatek papírových krabic

„Ceny v průmyslu porostou zhruba šestiprocentním tempem ještě do konce letošního roku. Dopad na spotřebitele bude velmi, velmi individuální,“ okomentoval analytik ČSOB Petr Dufek.

Vyšší náklady mají už samotní výrobci, ani tam podle Dufka ale nelze očekávat obrat. „Ceny teprve postupně reagují na předchozí zdražování vstupů na zahraničních trzích, a navíc bude třeba počítat i s vyššími náklady na energie. Spoléhat nelze ani na zlepšení situace na ropném trhu, protože aktuálně schválené navýšení produkce nebude na obrat cen ropy zdaleka stačit,“ uvedl.

Chybí i obaly a materiál na převoz

Drahé a málo dostupné jsou momentálně čipy, plasty, měď nebo třeba papír. Problémy s výrobou už se rozšířil i mimo automobilový průmysl a stavebnictví. Zdražování i výpadky v dodávkách vstupních materiálů pociťují třeba v benešovské výrobně zdravotnických přístrojů.

„Řekl bych, že se zdražuje skoro všechno. Když jsme dělali poslední analýzy na konci června, tak jsme byli na výrobních cenách o dvacet procent výš, než jsme byli vloni,“ přiblížil technický ředitel skupiny BTL Tomáš Drbal.

Někteří dodavatelé podle něj zdražili i o třetinu a vybrané materiály přestaly být úplně dostupné. „Jsou to občas i velmi triviální věci jako třeba obalové krabice nebo granulát na lisování plastů, které ale zablokují celý proces. Přístroj nemůžete vyrobit, nemůžete ho zabalit,“ popsal Drbal.

Promítnout to do koncových cen pro zákazníky to zatím nemuseli, vývojáři se snaží přicházet s alternativami. Zdražení zhruba o desetinu ale přijde pravděpodobně na podzim.