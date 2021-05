Pro navýšení důchodů chybí plán financování, uvedla Nerudová. Podle Zamrazilové by se prioritně měl řešit deficit

Zdůraznila však, že vzhledem k vysokým deficitům státního rozpočtu musí ale tato reforma jít ruku v ruce s daňovou reformou a s úpravami státního rozpočtu.

„Považuji v podstatě za nemorální, aby jakákoliv další vláda hovořila o zvyšování daní, aniž by se zabývala výdajovou stranou státního rozpočtu. Protože je nutno si přiznat, že od smrti Eduarda Janoty (bývalý ministr financí) pořád jenom indexujeme výdaje, aniž bychom se do nich skutečně dívali. A pandemie způsobila tak velký deficit, že skutečně musí přijít velmi výrazná konsolidace,“ připomněla.

Podle Zamrazilové shoda na základních stavebních kamenech reformy, tak jak o nich mluvila Nerudová, možná je. Problém ale může činit nultý pilíř a jeho dopady na rozpočet, respektive daňovou zátěž. Zásadní otázkou podle ní zůstává, jaká by měla být výše základní výměry.

„To, co říkala paní profesorka Nerudová, v zásadě hovoří o tom, že tady došlo k návrhu na rozdělení penzijního systému na takzvaný nultý pilíř, který by měl být financován z daní, a další pilíř, který by vlastně byl zásluhový pilíř tak, jak vnímáme penzijní systém dnes. A ten by byl financován z důchodového pojištění tak, jak ho dosud známe. Tady problém nevidím, to skutečně stavební kameny asi možné jsou. Problém je v tom, že návrh zákona stanoví základní výměru, to znamená ten nultý pilíř, na hodnotě deset tisíc korun, a to znamená pro daňový systém zátěž ve výši tři sta miliard korun,“ uvedla s tím, že to přestavuje zhruba polovinu toho, co se aktuálně na penze vydává.

Prakticky by to znamenalo zvýšit daně o zhruba čtyřicet procent. Bylo by tak podle ní třeba najít shodu na tom, aby tento nultý pilíř nebyl ve výši deset tisíc korun jako základní výměra důchodu, což znamená 28 procent průměrné mzdy. „Ale dejme tomu nějakých pět tisíc korun, což by proti dnešnímu stavu 3,5 tisíce stejně znamenalo citelný vzestup. O tom by se jistě hovořit dalo,“ uvedla. V takovém případě by to totiž znamenalo růst daňové zátěže o zhruba dvacet procent.