Důchody vzrostou o 300 korun nad zákonnou valorizaci, dohodla se koalice. Stát to přijde na 10 miliard ročně

Růst penzí o zákonnou valorizaci plus 300 korun by ale měl být vše. Kabinet podle Schillerové tentokrát neuvažuje o jednorázovém příspěvku po vzoru loňského covidového bonusu 5000 korun. „To mělo jasné ekonomické důvody, tentokrát toto ve hře není,“ řekla. Rozhodnutí načasované před loňské krajské volby označovala opozice za uplácení voličů.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o inflaci a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků. Letošní navýšení o dodatečných 300 korun půjde podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí do zásluhové části důchodu. Každý další rok tak při valorizaci dál o určité procento poroste.

Loni skončil systém důchodového pojištění v minusu o 40,6 miliardy a letos je vývoj obdobný. Na konci dubna jeho schodek činil 10,7 miliardy. Na penze se za první čtyři měsíce vybralo 170,1 miliardy korun, vyplatilo se 180,8 miliardy.

Český systém penzí je silně závislý na ekonomickém cyklu. V době krizí se dostává do výrazných propadů, v čase konjunktury do mírnějších přebytků. Od roku 2010 byl v plusu jen ve dvou letech. Celkem od té doby do konce loňska výdaje na důchody překročily příjmy o 310,9 miliardy. Národní rozpočtová rada i další ekonomové opakovaně uvádějí, že by se penze měly zvedat jen podle zákonných pravidel, aby se problémy neprohlubovaly.