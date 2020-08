Příspěvek pro seniory je politické rozhodnutí, které vyvolává nejistotu, řekl Rusnok

Podle Nerudové není problém jenom v samotném příspěvku pro seniory, který bude stát zhruba patnáct miliard korun. „Zrušení daně z nabytí nemovitosti je dalších patnáct miliard a zrušení superhrubé mzdy v té podobě, jak bylo oznámeno v pátek, je 74 miliard. Jsme zhruba na sto miliardách dluhu, který skutečně zatíží budoucí generace,“ upozornila.

Nerudová: Důvěra lidí ve stát je nízká

V souvislosti s tím Nerudová uvedla, že Česko by nemělo rezignovat a mělo by mít důchodovou reformu. „Tuto důchodovou reformu bylo možné udělat ve státech, kde občané věří ve stát, to ale není naše společnost. To se musí změnit, jinak ta ekonomika fungovat nebude,“ řekla s tím, že je nízká i důvěra státu v lidi.

Rusnok řekl, že důchodová reforma je neproveditelná v zemi se stárnoucí populací. „V zemi s rozvinutým důchodovým systémem to není politicky proveditelné, jenom v diktatuře,“ řekl Rusnok, s čímž Nerudová s Matějkou nesouhlasili.