USA „pošťouchly“ jednání o reformě zdaňování. Volají po globální minimální dani pro korporace

Resort financí pak pro ČT24 uvedl, že Česká republika dlouhodobě preferuje reformu mezinárodního zdaňování především digitální ekonomiky (první pilíř) na úrovni OECD. Jejím smyslem je bojovat proti daňovým únikům a potírat škodlivé daňové praktiky.

„Nicméně návrh na zavedení globální minimální sazby firemní daně v rámci druhého pilíře reformy OCED uvedenou problematiku z větší části neřeší,“ upozornila Anna Vasko z tiskového oddělení ministerstva. Dodala, že například v České republice by daňová harmonizace při současném nastavení reformy znamenala pro naše firmy zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob ze současných 19 na 21 procent.

Průmyslníci jsou překvapeni

Nad potenciálním zvýšením sazby se pozastavuje i ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek. „Obecně jsme vždy vyjadřovali podporu globálním řešením a dohodám, které bojovaly s daňovými ráji. Pokud by ale řešení počítalo s vyšší sazbou daně, než kterou máme v ČR, může to eliminovat i zdroje soukromého sektoru pro investice, které potřebujeme.“

Čížek doplnil, že záleží na výši sazby, stanovení základu a rozsahu subjektů, kterých se bude týkat. „Jsme překvapeni posledním návrhem administrativy prezidenta Bidena na zavedení globální minimální daně ve výši 21 procent. Doposud byly diskutovány mnohem nižší sazby daně, například 10 procent,“ uvedl. Dodal, že sazba daně z příjmů právnických osob přitom byla jedním ze základních nástrojů úspěšné hospodářské politiky ČR „a domníváme se, že by tomu tak mělo být i nadále.“ Svaz se proto chce seznámit s návrhy v detailu a konzultovat je se svými členy.

Komu bude rozdíl v sazbách placen?

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček naopak přidává jeden možný pozitivní efekt pro Česko. „Naše firemní daně jsou natolik vysoké, že je v případě zavedení globální minimální sazby s největší pravděpodobností nebudeme muset měnit. Mohla by se však snížit motivace některých firem, aby danily mimo naše území. Takže z pohledu veřejných rozpočtů to může mít pozitivní efekt.“

Ekonom Bartoň zároveň upozornil, že podle současných plánů to neznamená, že by Česko muselo automaticky zvednout svoji firemní daň z 19 procent na oněch 21 procent, nebo kolik se dohodne. „Mohlo by si patrně ponechat 19 procent pro české firmy podnikající na českém trhu, ale od českých firem podnikajících v zahraničí by Česko mohlo vyžadovat 'doplatek', pokud v zahraničí zdanily méně než globální minimum, tedy těch 21 procent“.

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská v této souvislosti upozornila, že návrh, se kterým přišly Spojené státy, je nejvýhodnější právě pro ně. Proto by EU měla přijít se silným a sjednoceným protinávrhem a soustředit se nejen na výši sazby daně, ale i na pravidlo, komu bude rozdíl v daňových sazbách hrazen. „Návrh USA samozřejmě říká tam, kde firmy sídlí, což zvýhodňuje právě USA. Naopak zdanění dle místa inkasa tržeb nebo místa výroby by byla výhodná i pro menší státy, včetně Česka. Proto musíme do jednání velmi aktivně vstoupit a společnými silami se členy EU se postarat o úpravy amerického návrhu.“

Může reforma postihnout daňové ráje?

Snad žádná chystaná daňová reforma se nevyhne zmínce o daňových rájích a o tom, že jim nějakým způsobem „přistřihne křídla“. Podobný úmysl a cíl je i v pozadí této iniciativy.

Nejvíce by minimální daň dopadla na takzvané daňové ráje a korporace, které do nich své zisky odvádějí, potvrzuje ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Utrpět by podle ní mohly i země vyvážející ropu, kde jsou korporátní daně také tradičně nízké.

Spojené státy věří, že minimální korporátní daň odradí mnoho firem od využívání daňových rájů, zmínila Horská. Dodala, že do nich směřuje až polovinu firemních zisků, tedy jeden trilión dolarů ročně podle International Centre for Tax and Development. „Na daňové optimalizaci, odlivu zisku do daňových rájů ale tratí především méně rozvinuté země, včetně Česka. Dle kolegy Petra Jánského přichází jen český státní rozpočet o miliardy až desítky miliard korun ročně,“ podtrhla.