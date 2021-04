Vyšší odměny pro záchranáře než pro jiné zdravotníky kritizuje část opozice. Chybí i vyhláška pro vyplácení

Zdravotníci od podzimu prožívají možná nejnáročnější období svojí kariéry, a to jak ti v nemocnicích, tak ti v sanitkách. Odměny za mimořádné nasazení by ale měli dostat odlišné. Zatímco záchranáři by měli dosat 120 tisíc, ostatní zdravotníci o 45 tisíc méně.

„My jsme dávali za první vlnu zdravotníkům 75 tisíc a záchranářům 120 tisíc a já nevidím důvod, proč bychom měli dát záchranářům méně, když byla druhá vlna podstatně těžší,“ uvedl premiér a předseda hnutí Andrej Babiš (ANO).

Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové je součástí odměny i to, že záchranáři nedostávají žádné zvláštní příplatky za péči o pacienty, kteří mají covid-19.