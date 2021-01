Loni zaniklo v Česku dosud nejvíce firem, více než šestnáct tisíc

Nejvíce společností přibylo v oboru nakládání s nemovitostmi

Během roku 2020 vzniklo nejvíce společností v Praze (12 844), v Jihomoravském kraji (3339) a ve Středočeském kraji (2169). Nejméně jich vzniklo v Karlovarském kraji (305) a na Vysočině (584). Nejvíce firem zaniklo rovněž v Praze (8383), ve Středočeském (1404) a v Jihomoravském kraji (1354).

V hlavních odvětvích vzniklo v roce 2020 nejvíce společností v oboru nakládání s nemovitostmi (4539), v obchodu (3619) a ve zpracovatelském průmyslu (2559). Nejvíce firem zaniklo v obchodu (5648), v nakládání s nemovitostmi (3233) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (1729).

Nejvíce společností přibylo v nakládání s nemovitostmi (1306) a ve zpracovatelském průmyslu (1233). Naopak v obchodu se počet společností snížil o 2029 a v profesních, vědeckých a technických činnostech o 13.

Statistika počtu nově vzniklých společností je v posledních dvou letech v rámci odvětví ovlivněna tím, že stoupá podíl nových firem, které nejsou zařazeny do žádného odvětví. V roce 2020 to byla přibližně čtvrtina nových společností, v roce 2019 nebyl obor podnikání uveden u 18 procent nových firem a v roce 2018 to byla jen dvě procenta. V předchozích letech nedosahoval podíl nových společností bez uvedeného oboru podnikání ani jednoho procenta.