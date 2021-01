Americké akcie v den nástupu Bidena rostly. Těžily ale spíše z dobrých výsledků firem

Co má větší vliv?

Středa „může mít méně společného s inaugurací než se začátkem nové výsledkové sezony, kde se očekávají dobré zprávy,“ řekl pro server americké byznysové televize CNBC Jim Paulsen, hlavní investiční stratég Leuthold Group.

„Možná je to jen odraz globálně synchronizovaného hospodářského oživení podpořeného bezprecedentními stimuly a blížícím se očkováním. S takovou kulisou to může jít nahoru bez ohledu na to, kdo je prezidentem,“ dodal Paulsen.

Zároveň se však očekává, že Biden bude pracovat na svém návrhu zákona o koronavirové pomoci v hodnotě 1,9 bilionu dolarů, dodal server.

Jak reagovaly akcie v Asii a v Evropě

Hlavní akciové indexy v Asii uzavřely čtvrteční obchodování smíšeně. Například japonský Nikkei 225 stoupl o 0,82 procenta a australský S&P ASX 200 přidal 0,79 procenta. Dařilo se také šanghajskému indexu SSE Composite, který vzrostl o 1,07 procenta. Naopak například hongkongský index Hang Seng mírně klesl (-0,12 procenta), stejně jako indický BSE Sensex (-0,34 procenta).

Hlavní akciové indexy v Evropě pak ve čtvrtek kolem 13. hodiny vykazovaly většinou stagnaci (například britský FTSE 100 či francouzský CAC 40) nebo mírný růst (německý DAX přidával v průběhu obchodování 0,5 procenta, podobně jako celoevropský STOXX 600). Index pražské burzy PX ztrácel zhruba 0,8 procenta.

Bude růst trhů pokračovat?

Reportování firemních výsledků pokračuje v USA i ve čtvrtek. Na řadě jsou například firmy Baker Hughes, Union Pacific a Citrix. Intel, IBM a CSX pak budou reportovat až po čtvrtečním závěrečném zvonění.

Čeká se také na výsledky z trhu práce, kdy mají být zveřejněny statistiky o podaných žádostech o podporu v nezaměstnanosti.