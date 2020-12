Do jedné kapsy lidem dáváte, z druhé berete, kritizuje Kovářová ODS za daňový balíček

Podle Kovářové prezident svým úmyslem vetovat daňové změny dává signál senátorům, jak by o balíčku měli hlasovat. „Nemohu mluvit za senátory, víme, že horní komora vždy má svůj specifický názor. Tuším, že senátoři, pokud nezamítnou tento návrh, budou chtít snížení dopadu do státního rozpočtu a rozpočtu krajů a obcí,“ odhaduje členka poslaneckého rozpočtového výboru.

Právě dopady změn na rozpočty samospráv poslankyně STAN ostře kritizuje: „Vy dáte občanům do jedné kapsy peníze, ale z druhé kapsy je seberete. Kraje avizují, že při miliardových výpadcích budou zdražovat jízdné, obce zvyšovat poplatky,“ řekla v Událostech, komentářích směrem k Stanjurovi z ODS, která úpravu v dolní komřoe podpořila.

Stanjura ovšem trvá na tom, že občanští demokraté jsou rozpočtově zodpovědní, a zdůrazňuje, že 80 miliard, které by ve státní kase mohly chybět, dostanou občané. „Hnutí STAN se rozhodlo, že nechce zvýšit příjmy občanů a domácností. Já věřím, že si s penězi nejlépe poradí občané, potom firmy, potom obce a kraje a až potom stát,“ tvrdí místopředseda ODS. Je prý potřeba se zastat střední třídy, která „nejvíce platí daně“.

Musíme pomoci lidem s nízkými příjmy, shodují se Onderka s Kovářovou

„Daňoví poplatníci platí daně jako diví, je nejvyšší čas, abychom jim v ekonomicky těžkých měsících pomohli,“ uvádí Stanjura, podle nějž se nejsilnější senátorský klub ODS snaží dohodnout s druhým nejsilnějším – klubem lidovců. „Naším cílem je prosadit dobré řešení v Senátu tak, aby mělo šanci v Poslanecké sněmovně. Jsem optimista, věřím, že dohodu do příští středy najdeme,“ doplňuje s tím, že ODS v Senátu chce docílit kompenzací pro obce a kraje.

V horní komoře parlamentu o podpoře daňových změn vyjednává také ČSSD, říká Onderka. Šéf sociálních demokratů Jan Hamáček podle něj jednal se všemi kluby. „Snažil se jim dát kompromisní návrh při zachování daňového zatížení 19 a 23 procent, ale s tím, že by zde byly zapracovány návrhy, které by se týkaly posílení rozpočtu, to znamená určitých kompenzací pro kraje a obce. A samozřejmě takový návrh, který by zároveň umožnil, aby se nenavýšily daně živnostníkům,“ nastiňuje místopředseda poslaneckého rozpočtového výboru.

Koaliční strana je podle svého místopředsedy ochotna učinit kompromis, pokud přinese nižší daně pro nízkopříjmové skupiny.