O osudu Kodiaqu a Superbu se zřejmě rozhodne do konce měsíce, uvedl šéf Škody Schäfer

Bylo by mýtem si myslet, že vše zůstane stejné jako doposud, upozornil předseda představenstva. Přesuny výroby se mohou dotknout každého modelu. O osudu Kodiaqu či Superbu se bude jednat na blízké konferenci koncernu Volkswagen, jehož součástí Škoda Auto je. Rozhodnout by se mělo zřejmě do konce tohoto měsíce. „Jsem opravdu obezřetným optimistou, že toto rozhodnutí bude v náš prospěch.“

Počátkem září uvedl odborový předák mladoboleslavské Škody Auto Jaroslav Povšík, že výroba Superbu se má podle jeho informací přesunout do závodu Volkswagenu v Bratislavě, výroba Kodiaqu do Německa a výroba Seatu Ateca, jenž se vyrábí v české Škodě, se má přestěhovat do Španělska. Označil to tehdy podle agentury ČTK jako „tažení proti Škodě,“ a snahu o přesun jejích modelů do levnějších tříd.

Schäfer označil informace o směřování k lacinějším značkám (spojované s ředitelem Volkswagenu Herbertem Diessem) za velké nepochopení. Podle něho se naopak nejvyšší vedení Volkswagenu domnívá, že mladoboleslavská automobika má největší růstový potenciál v rámci koncernu. Dokládal to na tom, že jí byla svěřena odpovědnost za celý koncern v Rusku, v severní Africe a Indii.

„Byli jsme doposud velmi úspěšní, ale musíme vstupovat na nová odbytiště a zvyšovat výrobu. Pokračujme v tom, co umíme a zároveň hledejme nové příležitosti,“ uvedl. Také zmínil, že automobilka chce, aby její modely Kamiqu, Karoqu či třeba Fabie byly cenově dostupnější i pro lidi, kteří mají hluboko do kapsy.