V USA raketově stoupá cena vajec

Průměrně za něj dnes Američané zaplatí už přes osm dolarů. Podle aktuálního kurzu je to v přepočtu 192 korun a 38 haléřů. Lokální ceny jsou často ještě vyšší. „Tucet vajec stojí dvanáct až třináct dolarů. To je postavené na hlavu,“ říká obyvatelka New Yorku Martina Santosová.

Inflace přispěla k volebnímu neúspěchu demokratů v listopadových volbách. Americký prezident Donald Trump během kampaně sliboval, že ceny potravin sníží. Zatím se to ale ani jeho administrativě nepodařilo. Z nedostatku vajec se navíc stává téma mezinárodní politiky. Ukrajinští poslanci navrhují vyměnit domácí přebytky za americkou válečnou podporu. USA ale zatím dováží vejce pouze z Turecka. Letos to bude rekordních minimálně 420 milionů kusů.

„Ačkoli to stačí na vyrovnání některých ztrát ve výrobě, nebude to mít takový dopad, pokud bude ptačí chřipka pokračovat současným tempem,“ řekl CNN ekonom Bernt Nelson. Spojené státy vyprodukují v průměru více než 7,5 miliardy vajec ročně, toto číslo však letos klesne.

Problém s očkováním

Podle farmáře Douga Corwina, který musel vybít své hejno 99 tisíc kachen na farmě na Long Islandu, je čas začít ptáky proti viru očkovat. Jiní producenti drůbeže se ale obávají, že by očkování způsobilo obchodní problémy. Virus by totiž v takovém případě mohl být endemický, takže by bylo obtížné jej odhalit u neočkovaných zvířat. Jiné země by tak mohly být méně ochotné nakupovat drůbež ze Spojených států, píše CNN.