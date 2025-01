Vajec z klecových chovů v obchodech ubývá. Ověřit jejich původ může každý

„Pro určení země původu vajíčka je rozhodující dvoupísmenný kód. Pokud je na vejci uvedeno CZ, je jasné, že se jedná o vajíčko z českého chovu,“ popisuje mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. „Před CZ je například číslo tři. To značí technologii chovu. Trojka je klecový chov,“ dodává.

Majer vysvětluje i význam dalších možných čísel. „Pokud by před tím CZ bylo číslo jedna, jednalo by se o vajíčka z volného chovu, pokud by tam byla dvojka, tak by šlo o chov v halách,“ říká.

Nejméně rozšířený je biochov, který má označení nula. Pozor by si měli dát zákazníci na zemi původu. Na obalu je totiž označená třídírna, která se může od původu vajec uvnitř lišit. Důležité je tak zkontrolovat tisk přímo na nich.