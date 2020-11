Krize spustila zájem lidí kupovat umělecká díla. Pro potěchu ducha i jako investici do budoucna

Práce z domova, nefungující školy a karanténa uzavřely do příbytků miliony Čechů. Některé z nich to přinutilo udělat rozhodnutí, které dlouho odkládali: koupit si umělecké dílo.

„Když jste zavřeni tak dlouhou dobu doma, tak si chcete pobyt v té jedné místnosti zpříjemnit,“ řekla například Maria Staszkiewicz.

Někteří lidé vidí nové hodnoty

Z druhé strany pak vidí situaci ředitel The Chemistry Gallery Petr Hájek. „Vypadli jsme z toho zrychleného povrchního rytmu, tak si uvědomujeme více, co jsou hodnoty, které jsou pro nás důležité. A to umění zapadá do úvah některých lidí.“

A takových lidí je podle galeristů čím dál tím více. Nejedná se o klasické sběratele umění, ale o mladé kupce do 40 let. „Přibývá spousta nových, mladých sběratelů z řad úspěšných podnikatelů, právníků, doktorů,“ poznamenal ředitel Adolf Loos Apartment and Gallery Vladimír Lekeš.