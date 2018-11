Policie znovu odložila případ bankéře, který prodával padělané obrazy známým osobnostem

Bývalý bankéř je nezvěstný

Policie už jednou kauzu odložila, a to v prosinci loňského roku. I tehdy se známá herečka bránila postupu policie a nakonec uspěla. Jak již dříve uvedl její advokát Michal Morawski, Pokluda „své klienty uváděl v omyl, že se jedná o obrazy z propadlých zástav Komerční banky. Tím vyvolal v těch klientech předpoklad, že jsou to kvalitní prověřené obrazy, že to nejsou žádné padělky“. O nové stížnosti proti odložení věci by mělo rozhodovat Městské státní zastupitelství v Praze.

Radek Pokluda je již delší dobu nezvěstný – když totiž zjistil, že se o obrazy zajímá policie, zmizel do zahraničí. Naposledy ho detektivové vystopovali v Istanbulu, předtím byl údajně na Fidži. Ještě předtím detektivům tvrdil, že o falzifikátech nevěděl.

Další část kauzy padělaných obrazů řeší pražský krajský soud. Z podvodu státní zástupce obžaloval podnikatele Jaroslava Fröhlicha a jeho ženu Evu, kteří obrazy do oběhu dodávali.