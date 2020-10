Sedačkovné má odvrátit krach autobusových dopravců. Ti se staršími vozy na něj nedosáhnou

Spousta autobusových dopravců ještě donedávna přepravovala například žáky na školní zájezdy nebo sportovce na zápasy. Nyní však žádné zakázky nemají a autobusy stojí v garážích. Výhodu mají ti, kteří provozují i linkovou dopravu.

Stát nabízí kompenzace dopravcům, takzvané sedačkovné. Ministerstvo dopravy rozděluje peníze podle počtu míst v autobuse a také podle emisní třídy vozidla. Částka se pohybuje od 15 do 135 korun za sedačku na den. Nejvyšší částku dostanou právě nejnovější autobusy. „Jestliže nám někdo nabízí takovou pomoc, tak nám to pokryje minimálně roční náklady na leasing,“ řekl ředitel divize autobusové dopravy Comett Plus Aleš Melich.