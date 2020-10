Zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby prodloužila program Antivirus B v nezměněné podobě

Vláda schválila minulý týden prodloužení programu Antivirus A do konce roku 2020 a přijala nový model Antiviru Plus, který má platit taktéž do konce roku 2020. Vzhledem k tomu, že v Česku znovu platí nouzový stav a vláda svým rozhodnutím opět omezila nebo zakázala činnost některým sektorům ekonomiky, jako například restauracím nebo maloobchodům, je prodloužení těchto programů podle svazů zásadní. Pro mnohé další firmy, které současnými opatřeními nejsou omezené přímo, je však podle zaměstnavatelů klíčové i prodloužení programu Antivirus B. Ten totiž dorovnává šedesát procent náhrady výdělku do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. Poskytovat se má zatím do konce října. „Opatření dopadají i na firmy a provozy, které nejsou uzavřeny přímo z rozhodnutí státu. Ve firmách vypadávají z pracovního procesu klíčoví zaměstnanci, kteří se dostávají do karantény nebo kvůli uzavření škol zůstávají doma na ošetřovném se svými dětmi. Podniky musí redukovat provozy a rozsah služeb. Další skupiny firem se do problémů dostávají sekundárně. Pokud jsou například zavřené restaurace, logicky dopadne tato situace i na jejich dodavatele. Epidemie negativně ovlivňuje také exportéry. Ti jsou závislí na situaci v zahraničí,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu Jan Rafaj.

Antivirus byl obecně vládou komunikován jako nástroj k udržení smysluplné zaměstnanosti. Vyjmutím programu Antivirus B by se stal v zásadě torzem a zpochybnilo by to i dosavadní záměr vlády, doplnila místopředsedkyně asociace Pavla Břečková. Tento nástroj podle ní zcela jistě není hlavní příčinou neflexibilního pracovního trhu, jak někdy zaznívá. Průzkumy Svazu průmyslu dlouhodobě ukazují, že význam programu Antivirus A, ale také Antivirus B neustále roste napříč firmami všech velikostí. Už jeho první prodloužení do konce srpna 2020 uvítalo kvůli horšící se hospodářské situaci 71 procent firem.

Ministerstvo zahraničí spustilo svůj program na pomoc firmám Vláda na středečním mimořádném jednání rozhodla o dalších restrikcích, které mají zamezit šíření koronaviru. Zavřená zůstává od čtvrtka zhruba polovina maloobchodních prodejen. Výjimku mají potraviny, drogerie, optiky, květinářství či galanterie. Fungovat nesmí ani služby, avšak opět s výjimkami, jakými jsou servisy, myčky nebo odtahy aut. Opatření by měla platit do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Ministerstvo zahraničí ve čtvrtek spustilo program na pomoc podnikatelům, kterým epidemie komplikuje mezinárodní jednání či spolupráci se zahraničními pracovníky. Česká velvyslanectví a konzuláty budou pomáhat při zajišťování vízových povinností nebo vyjednávání o výjimkách z povinné karantény. Nová služba bude bezplatná. „Pomůže českým firmám třeba s vízy i tam, kde země aktuálně potřebné dokumenty nevydávají, pomůže s výjimkami z povinné karantény při obchodních cestách do zahraničí, nebo naopak s přicestováním klíčového partnera ze země, odkud to není v současné situaci standardně do Česka možné,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podnikatelé se mohou s dotazy a se žádostí o pomoc obracet na speciálně vytvořenou e-mailovou adresu obchodnicesty@mzv.cz. Podle Petříčka by mělo ministerstvo na dotaz reagovat do dvanácti hodin od chvíle, kdy ho obdrží. Sdružení autoprůmyslu chce po vládě výjimku z uzavření prodejen Tuzemské automobilky i zastoupení zahraničních značek také žádají vládu, aby jim udělila výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje. Uzavření autosalonů se totiž rozšíří do celého dodavatelského řetězce a bude mít velké ekonomické dopady. Jde přitom o místa, kde se lidé neshromažďují ve větším počtu a fungují za přísných hygienických pravidel, sdělili zástupci Sdružení automobilového průmyslu. Ve středečním usnesení vlády je výjimka pro „Provozovny servisu a oprav silničních vozidel“, sdružení požaduje její rozšíření na „Provozovny servisu a oprav silničních vozidel včetně prodeje vozů při dodržení maximálních preventivních opatření“.

„Zákaz prodeje vozidel se ale bude přelévat do celého řetězce a ekonomické dopady tohoto rozhodnutí mohou být dalekosáhlé. Dealerství přitom navštěvují jednotky lidí denně a je velice jednoduché pokračovat s nejpřísnějšími protiepidemickými opatřeními, jako je nošení roušek, dezinfekce, dodržení bezpečné vzdálenosti či omezení počtu osob. Nyní je navíc zákaz prodeje velmi nešťastný, když vývoj výroby vozidel v Česku odráží pozvolné oživení poptávky po nových automobilech a také dodavatelé dohánějí, co se dá. Vláda by proto měla udělat vše pro zachování produkce autoprůmyslu, který je pro Česko klíčovým průmyslovým odvětvím,“ uvedl ve čtvrtek prezident sdružení Bohdan Wojnar. Výroba osobních aut v Česku za tři čtvrtletí meziročně klesla o 24,3 procenta na 808 279 vozů. V září byla díky postupnému oživování poptávky nižší jen o 4,5 procenta, když automobilky vyrobily 119 722 aut. Náhlé uzavření prodejen tak přinutilo automobilky ze dne na den přejít na on-line prodej. Otevřené zůstaly jen servisy a pokračuje velkoobchod. „Veškeré aktivity naší dealerské sítě, kromě servisních služeb, které zůstávají v plném provozu zachovány, přechází do digitálního prostředí a on-line komunikace se zákazníkem. Prodejci jsou připraveni být zákazníkům nápomocni skrze telefonní spojení, e-mail či přes uzpůsobené konfigurátory na oficiálních webových stránkách, kde si zákazník sám může svůj vůz z pohodlí domova vybrat a dealer jej následně zkontaktuje. K předání nových vozů v době aktuálního nařízení vlády zákazníkovi, bude probíhat po předchozí dohodě s prodejcem, a to přímo až k zákazníkovi domů,“ řekla mluvčí Kia Motors Kateřina Vaňková Jouglíčková.

Podle předsedy Asociace obchodu ojetými automobily Jiřího Grunda bude zákaz prodeje pro menší autobazary likvidační, několik desítek provozoven již letos skončilo po jarní vlně epidemie. „Ztráty půjdou do desítek až stovek milionů korun měsíčně,“ dodal.