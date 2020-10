Výroba aut v Česku meziročně klesla o 24 procent

Škoda Auto zvýšila v září produkci o 2,5 procenta, což jí pomohlo snížit celkový pokles za devět měsíců na 20,3 procenta. Největší tuzemská automobilka tak celkově letos zatím vyrobila 534 211 vozů. Výroba v Hyundai klesla o 30,5 procenta na 163 440 aut a v TPCA se i kvůli dvoutýdenní technologické odstávce spojené s rozšiřováním produkce a instalováním nových technologií snížila o 31,7 procenta na 110 628 vozů.

„Vývoj výroby vozidel v Česku odráží pozvolné oživení poptávky po nových automobilech v EU i v dalších částech světa. Také dodavatelé dohánějí, co se dá, když zahraniční automobilky plní odložené objednávky z první poloviny roku,“ uvedl prezident sdružení Bohdan Wojnar.

Situace v České republice je podle Wojnara nadále velmi složitá a udržet výrobu je pro průmyslové firmy i jejich zaměstnance na prvním místě. „Sdružení automobilového průmyslu podporuje veškerá preventivní opatření k zajištění bezpečného provozu. Vláda by měla udělat vše pro to, aby předešla uzavření ekonomiky, které by nejen průmyslovým podnikům přineslo velmi vážné problémy,“ dodal.