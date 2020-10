Rafaj rezignuje na funkci šéfa antimonopolního úřadu. Skončí počátkem prosince

Zeman, který Rafaje přijal na zámku v Lánech, mu poděkoval za vykonanou práci a popřál mu úspěch v dalším působení v jiných oblastech. Rafajovo odvolání prezidentovi navrhovala vládní koalice. Šéf ÚOHS v poslední době čelil kritice například kvůli tomu, jak jeho úřad postupoval v tendru na nový mýtný systém.

Rafaj trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, kterým by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování a znevážil svou funkci. V prohlášení zaslaném ČTK Rafaj dále uvedl, že se on a jeho rodina stali terčem vykonstruovaných a nepravdivých obvinění, která byla následně publikována v různých médiích.

Rafaj hovoří o osobní mstě

„Považuji to za výsledek osobní msty některých zadavatelů, kteří nedokázali přijmout nezávislé rozhodnutí úřadu,“ uvedl. K rezignaci se podle prohlášení rozhodl proto, aby „nadále neposkytoval záminku pro útoky proti úřadu, a nedopustil tak další snižování jeho autority a zcela nespravedlivé znevažování práce desítek kvalitních odborníků na soutěžní právo, veřejné zakázky, veřejnou podporu i významnou tržní sílu“.

Rafaj podle Ovčáčka v rezignaci uvedl, že se rozhodl ke dni 1. prosince 2020 odstoupit z funkce předsedy ÚOHS. Zemanovi v ní zároveň poděkoval za podporu, kterou mu vytrvale projevoval. „Po celých 11 let mého působení v čele úřadu jsem se snažil tuto důvěru nezklamat a svou funkci jsem vykonával nestranně a nezávisle, jak to od předsedy významného ústředního správního úřadu požadují právní předpisy i veřejnost,“ dodal Rafaj.

„Prezident republiky poděkoval Petru Rafajovi za vykonanou práci a popřál mu úspěch v dalším působení v jiných oblastech,“ uvedl Ovčáček.

Rafaj stojí v čele ÚOHS druhé období, šestiletý mandát mu měl vypršet v červenci příštího roku a podle zákona už potřetí být jmenován nemohl.

K odvolání vyzývali Babiš i Hamáček

K Rafajovu odvolání už dříve prezidenta vyzvali premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). O návrhu na odvolání jednali oba na schůzce s prezidentem počátkem září. Zeman se posléze s Rafajem sešel, výsledek schůzky ale Hrad nekomentoval.

K Rafajovu odvolání vyzvaly neziskové organizace na jednání protikorupční rady vlády a také Ústecký či Liberecký kraj.

Rafaje by mohl z čela úřadu odvolat prezident republiky na návrh vlády, ovšem jen tehdy, pokud nevykonává funkci po dobu delší než šest měsíců, narušuje závažným způsobem důstojnost své funkce či nezávislost a nestrannost úřadu.

Podle médií by mohl být Rafajovým nástupcem dosavadní náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Podle Lidových novin prosazuje Mlsnu do čela antimonopolního úřadu Hrad a shoda na něm je i mezi představiteli vládní koalice.

Rafaj měl podle opozice skončit už dávno

Rafaj měl podle opozičních stran v čele úřadu skončit už dříve vzhledem ke ztrátě důvěryhodnosti. Strany žádají transparentní výběr jeho nástupce.

„K odchodu jsme ho vyzývali už před rokem. Je dobře, že skončil, i když s velkým zpožděním,“ napsal agentuře první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Také Piráti v prohlášení uvedli, že na skandály kolem Rafaje upozorňovali už od loňského července. „Nástupce předsedy ÚOHS by měl projít veřejným výběrovým řízením, což je náš dlouhodobý požadavek vůči vládě a premiérovi. Vláda se může inspirovat na Slovensku, kde se předseda úřadu jmenuje na základě výběrového řízení, jehož součástí je veřejné slyšení kandidátů,“ uvedla strana.

Šéfa KSČM Vojtěcha Filipa informace o rezignaci nepřekvapily. „Odstoupení se dalo očekávat. Pokud jde o nového předsedu, je to věcí vlády a prezidenta. Myslím, že by to měl být člověk se zkušeností jak se státní správou, tak se soukromým sektorem,“ zmínil Filip. Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že Rafaj ztratil důvěru. „Jeho rezignace je logickým krokem,“ dodal.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové měl Rafaj vzhledem k četným kauzám a ztrátě důvěryhodnosti skončit už dávno. „Nástupce by měl být vybrán zejména transparentně, hlavně by ale bylo potřeba změnit pravomoci předsedy úřadu tak, aby v oblasti veřejných zakázek, kde se točí miliardy, nebyla koncentrovaná tak velká moc do rukou jednoho člověka,“ uvedla. Pravomoci by měla vykonávat rada složená z několika lidí, což ale vyžaduje změnu zákona, dodala.

Také podle Pirátů zákon nepřiměřeně koncentruje moc v rukou jediného člověka. „Reforma by kromě dekoncentrace při rozhodování měla zajistit kvalitní metodickou podporu zadavatelům při zadávání zakázek. Metodiky a školení pro zadavatele by konečně připravoval stejný úřad, který kontroluje dodržování pravidel,“ navrhl místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti).