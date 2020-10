Zmastili jste kurzarbeit, řekl Hanák premiérovi. Babiš souhlasil a čeká opravu ve sněmovně

„Nejvíce mě trápí trh práce a nedostatek pracovníků, to je po digitalizaci a nutnosti šikovně a dobře investovat největší problém naší ekonomiky,“ uvedl dále Hanák. Vyzval vládu, aby se znova zabývala možností příchodu zahraničních pracovníků na český trh.

„Potřebujeme vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. A je mi jedno, jestli bude z Moravy, Čech, Srí Lanky či Běloruska,“ uvedl.

Navzdory nižším zakázkám a horším hospodářským výsledkům roste podíl firem, které nechtějí propouštět zaměstnance. V září jich bylo 66 %, v červnu 55 % - šestý průzkum @svazprumyslu o dopadech koronakrize. #Snem2020 pic.twitter.com/pP0XI7qjuu — Svaz průmyslu a dopravy ČR (@SvazPrumyslu) October 5, 2020

Šéfové firem podle Hanáka upozorňují na špatnou situaci na trhu práce. „Podívejte se na příchod zahraničních pracovníků, ti lidé musí přijít,“ požádal Babiše.

Kritizoval to, že ministerstvo práce a sociálních věcí nepředkládá vládě vývoj demografické křivky do dalších let. „Ten vývoj není dobrý, je špatný,“ poznamenal.

Návrh kurzarbeitu se nepovedl

Hanák také kritizoval přístup ke kurzarbeitu. „Zmastili jste kurzarbeit. Pustili jste se do politických her místo toho, abyste mysleli na firmy a zaměstnance,“ prohlásil. Vyzval premiéra k obnovení sociálního dialogu. „Ty jsi ho, předsedo vlády, zrušil, týdny nefunguje a je doba, kdy bychom měli diskutovat,“ řekl Babišovi.

Babiš na to následně reagoval, že návrh nových pravidel takzvaného kurzarbeitu se opravdu nepovedl. Ve sněmovně očekává na toto téma ještě dlouhou debatu.