Jakmile epidemie není pod kontrolou, vláda už nemá jiné možnosti než drahé restrikce, říká expert Pertold

„Na začátku tohoto roku bylo správné, že došlo k uzávěře ekonomiky tak rychlým způsobem. A bylo dobré se na to zadlužit. Je ale otázka, zda v současné chvíli muselo dojít k takovým uzávěrám, k jakým dochází, zda se vláda neměla na to připravit lépe v oblasti trasovacích, testovacích a dalších kapacit,“ konkretizoval.

Nepopírá ovšem fakt, že kvůli koronaviru například řada žáků i učitelů objevila kouzlo internetu a on-line připojení, což může výuce do budoucna naopak prospět. Jeden z hlavních problémů české společnosti podle něho totiž je, že se v ní chudoba dědí. „A de facto tyto lockdowny nebo uzávěry školství, to tu dědičnost vlastně ještě zvyšuje,“ vysvětluje Pertold.

Rozhodovali epidemiologové?

Souhlasí také s tím, že by nemusel být špatný odškodňovací zákon, tak jak o něm mluví TOP 09. Strana navrhuje do budoucna upravit odškodňování podnikatelů postižených vládními opatřeními proti koronaviru. Například pokud se vlivem opatření podnikatelům činnost zcela zastaví, stát by jim podle předlohy měl kompenzovat fixní náklady v plné výši, v případě omezení činnosti by se jednalo o náhradu ve výši poloviny fixních nákladů.

Někteří ekonomové ale zaujímají razantnější postoje, pokud jde o další zadlužování. Například ekonom, někdejší šéf Fondu národního majetku Roman Češka v Reflexu mluví o tom, že „dostali téměř neomezenou moc epidemiologičtí fachidioti, jimž chybí chápání širších souvislostí“, a že až nastane čas splácet a nebude z čeho, tak to vyřeší například výrazná inflace. Pertold takový postoj ale nesdílí.

„Myslím si, že v posledních dvou měsících vůbec epidemiologové neměli moc šanci mluvit do opatření, nebo velmi málo. Naopak zvítězila lobby co největšího rozvolňování, nenošení roušek a tak dále. A to nás teď bude stát velké peníze, protože jakmile epidemie uteče, není pod kontrolou, tak vláda už nemá jiné možnosti než jenom ty drahé,“ dodává Pertold.