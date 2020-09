Britská vláda varuje před kolonami kamionů. Kentu hrozí, že se stane obřím parkovištěm

Hned za místním kostelem v Kentu začala vláda stavět obří parkoviště pro dva tisíce kamionů. Kritici tvrdí, že kdyby Británie neodcházela z EU, nemusela se ničit místní příroda. „Kent je zahradou Anglie, neměl by se stát parkovištěm Anglie,“ řekl k tomu organizátor demonstrací proti brexitu v Kentu Jonathan Harris.

Stavbu zbrzdil archeologický nález z anglosaských dob. Vláda koupila jedenáctihektarový pozemek tajně. To rozladilo i místní obyvatele, kteří tu většinou šedesáti procent hlasovali v referendu pro brexit. „Pokud se rozhodnete opustit politickou unii, tak musíte postavit infrastrukturu. Způsob, jak to vláda udělala, byl ale špatný,“ domnívá se labouristický radní v Ashfordu podporující brexit Brendan Chilton.

Brexit vytváří nové pracovní příležitosti. Pro celníky

Britská vláda musí zaučit odhadem padesát tisíc nových celních úředníků. Nové formuláře čekají i na české firmy. Budeme muset najmout nějakou další administrativní sílu, která bude zpracovávat náročnou administrativu, uvedl k tomu například obchodní manažer OK Trans Václav Svoboda.

Čeští dopravci zatím nemají téměř žádné informace o příští podobě obchodu mezi Británií a Evropskou unií, a proto neví, na jakou variantu by se měli připravit. Pokud by ale kontroly skutečně nastaly, mělo by to na ně značný ekonomický dopad.

Nikdo zatím neví, jak velká byrokracie začne

Zatím není jasné, jak velké bariéry od nového roku v obchodování vzniknou. I tak britský odchod z celní unie a jednotného trhu navýší byrokracii a dopravu pro zákazníky prodraží.

„Minimálně zpočátku očekáváme obrovské komplikace,“ uvedl mluvčí sdružení autodopravců ČESMAD Bohemia Martin Felix.