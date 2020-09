Jsou to operátoři, kteří musí zajistit bezpečnost sítí, ne dodavatelé, zdůraznil viceprezident Huawei Radoslaw Kedzia

Podle viceprezidenta Huawei Kedzii by průlomem v otázce zabezpečení 5G sítí mohlo být certifikační schéma NESAS, které se zaměřuje na produkty a zařízení určené pro sítě 4. a 5. generace. Schéma je podle něj standardizovaným mechanismem hodnocení kybernetické bezpečnosti. Poskytuje rámec bezpečnostních záruk pro celé odvětví, a je tedy společné pro všechny výrobce, kteří by chtěli do sítě integrovat svá řešení.

Kedzia dále také zdůraznil, že svobodná konkurence je základem každé ekonomiky. „Když ji omezíte z jakéhokoliv důvodu, tak dříve či později za to zaplatíte určitou cenu. Ať už to bude navýšení cen, což se projeví do měsíčního vyúčtování uživatelů, nebo to bude mít negativní vliv na inovace. A vidíme, že konkurence vedla za posledních patnáct let ke snižování nákladů a cen v České republice i v Evropě a že stimuluje vývoj nových technologiií a pohání inovační proces“, uvedl Kedzia.

Evropská komise v lednu doporučila členským státům, aby nepouštěly firmy považované za bezpečnostní riziko k budování citlivých částí sítí 5G, rozhodnutí nechává ale na nich.

Technologie Huawei používají všichni tři tuzemští mobilní operátoři. V Česku se v současnosti koná aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G. Jedním z hlavních dodavatelů technologií pro tyto sítě je Huawei, dalšími jsou například Ericsson nebo Nokia.