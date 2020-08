Qualcomm lobbuje u americké vlády, aby zmírnila restrikce proti Huawei. Nechce přijít o velký obchod

Zatímco na mezistátní úrovni má restriktivní tažení USA proti čínské Huawei Technologies zřetelné výsledky, na provázané mezifiremní úrovni už to není tak přehledné. Největší dodavatel čipů do mobilních telefonů na světě, americký Qualcomm, nyní začal u americké vlády lobbovat, aby omezení uvolnila. Jinak by mohl přijít o velký byznys. Informoval o tom americký list The Wall Street Journal.