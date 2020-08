ČTÚ zahájil tendr na kmitočty pro rychlé mobilní sítě 5G. Nedá se vyloučit kolaps aukce, varuje jeden z operátorů

Úřad pro soutěž vyhradil část frekvencí v klíčovém pásmu 700 MHz pro nového hráče na trhu, dále stanovil pro stávající operátory závazek národního roamingu ve prospěch všech nových operátorů, nastavil pro obě pásma spektrální limity se zohledněním rozsahu dosud držených rádiových kmitočtů účastníků tendru, definoval závazek pronájmu kmitočtů ve prospěch podpory Průmyslu 4.0 nebo také určil kritéria pro rychlý rozvoj nových sítí, včetně termínů pro pokrytí dálničních a železničních koridorů. Úřad rovněž nastavil podmínky pro budoucí komunikaci krizových a bezpečnostních složek.

Uchazeči se do soutěže budou moci přihlašovat do konce září. ČTÚ následně zájemce, kteří splní podmínky tendru, pozve do elektronické aukce o kmitočty.

ČTÚ k podmínkám aukce v minulých měsících vypsal tři veřejné konzultace, v pátek k poslední z nich zveřejnil tabulku s vypořádanými připomínkami. Podmínky soutěže by po úpravách měly například vytvořit větší prostor pro vstup čtvrtého operátora, který by zvýšil konkurenci, což má vést ke snížení cen mobilních dat.

Podle dřívějších informací se aukce hodlají vedle stávajících tří mobilních operátorů zúčastnit například polostátní ČEZ, Sazka Mobil nebo společnost Nordic Telecom.

Podmínky sklidily kritiku

Někteří operátoři podmínky připravovaného tendru v minulých měsících kritizovali. Na konci května označili podmínky soutěže za diskriminační, a to zejména v oblasti národního roamingu. Podmínky podle nich porušovaly pravidla Evropské unie o státní podpoře. Operátor O2 kvůli tomu v červenci podal stížnost k Evropské komisi.

Vodafone uvedl, že ČTÚ v podmínkách aukce na sítě 5G nezohlednil výtky Evropské komise. I kvůli dalším chybám a problémům firma očekává spory u soudů i právě Evropské komise. „ČTÚ v mnoha směrech překračuje své pravomoci a nerespektuje česká i evropská regulační pravidla,“ napsala společnost.

Podmínky aukce podle ní také demotivují od potřebných investic do sítí 5G, zejména v mimoměstských oblastech. „Podmínky dávají prostor pro spekulativní chování a nedá se vyloučit ani kolaps celé aukce a její zrušení, jak už se jednou stalo v roce 2013,“ varoval Vodafone.

T-Mobile v krátkém vyjádření uvedl, že je postupem ČTÚ překvapen. „Musíme si podmínky prostudovat a zvážit další kroky, včetně možných žalob,“ napsal. Čas na prostudování zveřejněných podmínek potřebuje také operátor O2, řekla mluvčí firmy Lucie Jungmannová. „Zatím je nebudeme komentovat,“ dodala.