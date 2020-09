Začne vládní program Covid – ubytování. Na podporu hoteliérů poputuje 3,5 miliardy

Podle druhu ubytování by měli majitelé získat za každé lůžko od 100 až po 330 korun za den. „Připravujeme parametry výzvy, abychom ji mohli vyhlásit co nejdříve,“ říkala na konci minulého týdne Dostálová s tím, že se to podaří na začátku tohoto.

Program by měl platit pro hotely, penziony, kempy a turistické ubytovny. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka by žádné ze zmíněných zařízení nemělo mít problém dosáhnout na dotaci. „Jediné, co tam je podmínkou, je skutečnost, že by žadatelé měli podnikat podle živnostenského zákona a neměli by být nespolehlivými plátci DPH,“ uvedl Stárek.

Opozice není s programem spokojená

Podle opozice peníze pro hoteliéry přicházejí pozdě. „Úplně logické by bylo, kdyby takový program byl na letní měsíce. Tehdy to všichni, kteří poskytují ubytování v České republice, pociťovali úplně palčivě,“ tvrdí předseda ODS Petr Fiala.

S programem byl nespokojený i lídr SPD Tomio Okamura. „V cestovním ruchu pracuje dohromady 250 tisíc občanů České republiky a ten program se dotkne jen velmi malého zlomku těchto lidí, kteří jsou nyní postiženi obrovským propadem cestovního ruchu,“ řekl. Tržby v českých ubytovacích zařízeních se propadají už od února. V červenci nedosáhly ani poloviny výdělku oproti roku 2019.