Vláda chce podpořit investice firem, zvažuje rychlejší odpisy

„Klesají investice soukromých firem, samozřejmě, vládní sektor musí díru vykrýt, dát práci firmám a živnostníkům. Ale soukromé investice jsou také důležité a toto je jeden z nástrojů, jak to podpořit,“ konstatuje ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO).

Resort financí pracuje na několika variantách a ještě v létě by je měla projednat koaliční rada.

„Musíte mít hlavně zakázky. Pokud ano, je jedno, jak dlouho odepisujete“

„Snažíme se investovat, i když letecký průmysl spadl o padesát procent. Jestli bych investoval víc, kdyby byly rychlejší odpisy? Nevím, hlavně musíte mít zakázky. Když máte, tak je jedno, jak dlouho odepisujete,“ říká podnikatel a majitel frimy Seko Aerospace Vlastimil Sedláček.

V leteckém průmyslu se pohybuje od 90. let, už tehdy vyráběl třeba součástky do motorů. Víc by podle něho pomohlo snížení odvodů za zaměstnance, nicméně možnost zvýšení hranice pro jednorázový odpis majetku vítá.

„Odepsat to jednorázově, to je bomba, to i firmy jako my bychom vládu kvitovali, kdyby to prosadila. Určitě by to nastartovalo spoustu drobných, menších podnikatelů,“ vysvětluje Sedláček.