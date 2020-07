Obliba hazardu po koronavirové přestávce opět roste. Spor o hrací automaty nekončí

Koronavirová krize zavřela kasina i herny, výpadek měly loterie a sázkaři neměli na co sázet. „Kurzové sázky v Tipsportu klesly až někam ke 30 procentům, protože jsme měli zhruba jenom jedno nebo dvě procenta obvyklé nabídky. Nic se totiž nehrálo, nebyly žádné turnaje, žádné zápasy,“ řekl mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

Nejvíce se tak sázelo na stolní tenis nebo na běloruskou fotbalovou ligu. Sázkaři se ale vrátili rychle, už nyní je Tisport na 80 procentech loňských čísel.

Pozvolný návrat hráčů hlásí rovněž kasina. „Postupně to míří nahoru, lidé začali chodit. Ale zahraniční turisté u nás v kasinu stále chybějí. Rohodně ještě nejsme na číslech, kde jsme byli,“ zmínil ředitel Rebuy Stars David Huspeka.

Hraní, které ničí životy

Trend návratu k hazardu ostražitě sledují některé iniciativy. Například spolek nevracejsekhazardu.cz usiluje o to, aby lidé po vynucené abstinenci bez hraní vydrželi už napořád.

Hazardní hry totiž stále zůstávají zdrojem nešťastných životních příběhů. Loni se podle odhadů zvýšil počet těch, kteří mají s hazardem až patologické problémy. V rizikové skupině jich je skoro 150 tisíc. Z toho je 130 tisíc mužů.

Například panu Tomášovi učarovaly hrací automaty už v 15 letech, kdy ho spoluhráči z fotbalu poprvé vzali do herny. „Mně se to neuvěřitelně zalíbilo, ta vidina rychlého výdělku. Jak to tak bývá, tak jsem na poprvé vyhrál,“ vzpomíná dnes už bývalý gambler.

Jenže proher následovalo násobně víc a po 15 letech hraní nastoupil ústavní léčbu. Na otázku, kolik prosázel, odpovídá: „Takové tři baráky by to byly a možná i hezké auto“.

Stát se snaží zabránit závislosti

Alespoň částečně zabránit závislosti na hazardním hraní má nový Rejstřík vyloučených osob. Ministerstvo financí by na něj už během léta mělo začít zapisovat ty, kteří by se hazardních her účastnit neměli. Třeba dlužníky nebo příjemce dávek v hmotné nouzi.

„Co se týče povinnosti provozovatele, od 20. prosince bude muset ověřit, zda se (zájemco o hru) nenachází v rejstříku a pokud se nachází, tak mu nemůže umožnit přístup do herního prostoru a účastnit se hazardní hry,“ řekl mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Do rejstříku se budou moci hráči zapsat i dobrovolně. V plánu to má i pan Tomáš. Aby měl jistotu, že ani v budoucnu už herní tlačítko nikdy nezmáčkne.

Kasina, kde se hrají automaty

Sázky jsou uzavřeny, krupiér roztáčí ruletu – tak může vypadat živá hra v jednom z pražských kasin. „Kasino znamená živá hra, poker a věci, které obsluhují lidé, což jsou tady všechny ty stoly, které vidíte,“ ukazuje Huspeka v kasinu, kterému šéfuje.

Jsou ale i kasina, kde to vypadá jinak. A hlavní roli v nich mají hrací automaty.

Praha zakázala herny před čtyřmi lety. V provozu tak mohou být pouze kasina. I když ze zákona v nich musí místo automatů dominovat živá hra s alespoň třemi stoly, někteří provozovatelé na ní stanovili záměrně vysoký vklad, aby lidé skončili raději u automatů.

Reportér ČT Richard Samko to dokládá na kasinu v pražských Stodůlkách. V něm je zhruba dvacet hracích automatů a potom jedno místo, zhruba třikrát dva metry, které je vyhrazeno pro živou hru. „Jde o takové kolo štěstí, ale paradoxem je, že úvodní sázka je 10 tisíc korun,“ říká reportér.

Jinde pak mají vedle několika automatů jedno místo, kde je živá hra, takzvané kostky. Předseda iniciativy Občané proti hazardu Martin Svoboda toto herní vybavení přirovnává k malým popelnicím, na kterých je natažené plátno – a na něm se kostky házejí. Právě díky tomu provozovna splňuje podmínky stanovené pro kasino. Přitom Svoboda dodává, že dotazem od obsluhy zjistil, že tyto kostky v reálu v uvedené provozovně nikdy nikdo nehrál.

Předseda iniciativy případ považuje za absurdní a do očí bijící „kulišárnu“. „Samozřejmě to vede k tomu, že lidi hrajou čistě automaty,“ dodává. Považuje to za obcházení smyslu zákona dle úsloví, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.

K čemu by vedl úplný zákaz hracích automatů…

Část pražských radních teď proto chce hrací automaty na území hlavního města zakázat úplně. Hlasovat by o tom měli v září. Huspeka to považuje za naprostý nesmysl. Argumentuje, že zákaz vyžene lidi do nelegálních heren, do nelegálních kasin, kde hra není pod kontrolou.

Pro úplný zákaz automatů je naopak už zmíněný spolek Občané proti hazardu. Jeho předseda Martin Svoboda má své vlastní trpké zkušenosti. „Mě osobně to kdysi stálo osm milionů a dosavadní celý život a všechno, co jsem budoval. Mělo to následek i na naši rodinu a na moji maminku, která tu situaci zaplatila nejvíce,“ uvedl.

… z Českých Budějovic do okolních obcí

České Budějovice patří k městům, která jsou několik let bez hazardu. Alespoň tedy oficiálně. Po schválení vyhlášky o nulové toleranci zmizelo přes sto heren. Město přišlo o miliony korun, ale uvádí, že se zbavilo problémů. Kasina se přesunula do okolních měst a obcí.

„Ten stav je diametrálně odlišný proti těm 106 adresám, kde opravdu týden co týden město řešilo nějaké negativní jevy s tím spojené,“ uvedl první náměstek primátora Českých Budějovic Juraj Thoma (HOPB). Konkrétně šlo o nepořádek, rvačky a krádeže.

Hazard na Budějovicku ale úplně nezmizel. Provozovatelé to vyřešili tak, že se odstěhovali za město. Například v Plané u Českých Budějovic jsou hned dvě kasina vedle sebe. Návštěvníci obyvatele neomezují. Obci to přináši ročně 12 milionů korun, což je trojnásobek obecního rozpočtu.

Kasino na Hluboké a symbolický poplatek za odpad

Kasino se před osmi lety přesunulo i na Hlubokou. Místní obyvatelé a živnostníci si na jeho provoz ještě nestěžovali. Do kasina chodí jiný typ hostů než do heren. „Nemáme absolutně žádný problém s kasinem na Hluboké. Lidé mají naopak odpadky zadarmo,“ řekl starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa (ODS).

V praxi to znamená, že místní poplatek za komunální odpad (zahrnuje nejen odvoz popelnic, ale provoz celého systému nakládání s komunálními odpady) činí ročně symbolickou stokorunu.

Kasino funguje v Hluboké osm let. O jeho přestěhování tehdy zastupitelé dlouho debatovali. „Nakonec jsme se rozhodli, že ty v uvozovkách špinavé peníze, asi 4,5 až 5 milionů ročně, které kasino platí, rozprostřeme mezi všechny lidi,“ dodal starosta.

Hluboká s kasinem souhlasila také kvůli turistům. Město ale na příjmech z hazardu není závislé.