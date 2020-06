Kraje chtějí příspěvek na obyvatele za výpadek z daní jako obce. Praha plánuje navrhnout zákon

Kraje včetně Prahy, která je obcí a zároveň krajem, by podle návrhu získaly 500 korun na jednoho obyvatele. Sněmovna v polovině června schválila návrh Senátu, podle kterého dostanou obce 1200 korun na obyvatele za výpadek příjmů kvůli kompenzačnímu bonusu pro podnikatele.

Peníze, které mají pomoci podnikatelům v souvislosti s koronavirovou krizí, bude stát vyplácet ze sdílených daní, z nichž zhruba třetina by za normálních okolností šla do rozpočtů samospráv. Podle odhadu pražského magistrátu tím letos město přijde o 3,2 miliardy korun. Pokud by byl návrh Prahy a dalších krajů schválen, hlavní město by získalo dalších zhruba 662 milionů korun k už schváleným penězům, které získá jako obec.