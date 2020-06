Obce a kraje by měly dostat peníze od státu, míní Národní rozpočtová rada

Senát plánuje do konce června poslat sněmovně návrh zákona, podle kterého by stát měl obcím a krajům výpadek příjmů dorovnat. „Jde o výši příspěvku pro obce, jestli to má být 1000 korun na obyvatele, nebo 1100 korun,“ uvedl předseda senátního výboru pro veřejnou správu Zbyněk Linhart (za STAN). O podobě návrhu bude Senát rozhodovat 24. června, v případě vyššího příspěvku by stát podle Linharta nejen řešil výpadek v příjmech obcí, ale také podpořil místní ekonomiky prostřednictvím obcí podle vzoru Německa nebo Rakouska.

NRR: Snižování příjmů rozpočtů krajů a obcí může mít fatální důsledky

Rada upozornila, že sektor místních samospráv byl v rámci veřejných financí dosud velmi stabilní. Snižování příjmů rozpočtů krajů a obcí může mít podle rady velmi nepříznivé dopady na jejich investiční aktivitu. Investice samospráv v posledních letech tvořily podle rady skoro polovinu veškerých veřejných investic.

„Pokud by byl výpadek řešen dotačními programy vázanými na konkrétní akce, výsledkem by byl nárůst administrativních nákladů a časové prodlevy, což by mohlo přispět k procyklickému chování veřejných investic, a tedy i k prohloubení hospodářského propadu. Kromě toho by došlo také k omezení fiskální autonomie místních samospráv,“ upozornila rada.