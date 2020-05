Lidé se bojí, stát by je měl motivovat utrácet, soudí Prouza

Jako řešení od státu vidí Prouza „pomoci lidem utrácet“. Tedy motivovat je například pomoci voucherů za pět tisíc korun, aby cestovali po Česku a utráceli při tom.

„Nemá smysl dát lidem pět tisíc korun, aby utratili pět tisíc korun, to byznysu nepomůže. Ale pokud dáte někomu pět tisíc korun a on utratí 15 tisíc, tak to pomůže.“ Státu by se to navíc vrátilo formou daní. Poukazy by tak mohly být kupříkladu pro všechny nad 18 let, navrhl.