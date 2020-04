Vláda schválila příspěvky pro OSVČ i po 30. dubnu. Podpořila i zvýšení plateb za státní pojištěnce

Od 9. dubna mohou OSVČ jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem žádat za období od 12. března do 30. dubna o příspěvek 25 tisíc korun, tedy 500 korun denně. O příspěvek je již nyní možné požádat do 29. června. Ministerstvo financí odhaduje, že by mohlo požádat až 700 tisíc OSVČ.

Rozhodnutí vlády tak předpokládá vyplácení příspěvku pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) až do uvolnění všech opatření omezujících podnikatele. Kabinet s nimi zatím počítá do 8. června.

O příspěvek mohou žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho mají nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat mohou i podnikající invalidní a starobní důchodci. Příspěvek nepodléhá zdanění. Splnění podmínek doloží podnikatel jen čestným prohlášením.





Ministerstvo financí s ohledem na nemožnost odhadnout, zda nebude nutné ponechat část vládních opatření v platnosti i po 8. červnu, navrhlo umožnit i třetí období nejdéle do 31. srpna. To by mohlo už být nově schváleno jen nařízením vlády a nemusel by se kvůli tomu schvalovat zákon.

„Třetí bonusové období bude moci případně zahrnovat pouze ty dny, kdy nadále potrvají krizová opatření omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti,“ uvedl úřad.

Kabinet o návrhu jednal s Národní ekonomickou radou vlády (NERV), která pokračování programu posvětila.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) zároveň v pondělí informovala o tom, že vláda ve středu projedná návrh, aby na jednorázový příspěvek 500 korun denně dosáhly vedle OSVČ i malé společnosti s ručeným omezením bez zaměstnanců.

Platby za státní pojištěnce stoupnou, pomůže to nemocnicím

Návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce od letošního června o 500 korun na osobu za měsíc a od ledna 2021 o dalších 200 korun vláda na pondělním zasedání schválila. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Letos stát za každého pojištěnce odvádí 1067 korun měsíčně. Zvýšení plateb by znamenalo letos růst státních výdajů o 20 miliard korun, v roce 2021 o 50 miliard korun. Návrh zákona, který předložilo ministerstvo zdravotnictví, projedná sněmovna.

Na konečném růstu výdajů se ale může projevit i vývoj na trhu práce, kde podle analytiků hrozí kvůli epidemii koronaviru a následnému ekonomickému propadu propouštění. Pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát, je zhruba 5,9 milionu, jde o děti, seniory, nezaměstnané nebo vězně.

Babiš mluvil o zvýšení platby za státní pojištěnce už dříve. Reagoval tím na situaci v českém zdravotnictví v důsledku epidemie koronaviru. Nemocnice upozorňují na to, že nyní nemohou postupovat podle běžného modelu financování. Nemocnice platí zaměstnancům a rezervují lůžka pro nakažené koronavirem a zároveň omezují plánovanou péči, která tvoří velkou část jejich příjmů.