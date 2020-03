Cestovní kanceláře zájezdy do Itálie neruší. O stornu budou jednat s rizikovými klienty individuálně

video Události: Cestování do Itálie a jeho rizika

Cestovní kanceláře zájezdy do Itálie plošně neruší. Výjimkou jsou ty do epicenter, která jsou v karanténě. Řada Čechů ale do regionů – kam vláda nedoporučuje cestovat – odjet nechce.

Ministerstvo zahraničních věcí Čechům nedoporučuje cestovat do Lombardie, Benátska, Emilia Romagna a Piemontu až do doby vyřešení sanitární situace.

„Pokud není to místo zasaženo karanténními opatřeními, tak pouhá obava zákazníka nezakládá jeho nárok na odstup od smlouvy bez storna,“ uvedla výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tereza Picková. Dodala, že asociace respektuje stanovisko ministerstva zahraničí, ale není pro ni závazné.