Výroba Superbu by se mohla přesunout do Bratislavy, píší Hospodářské noviny

Přesun výroby nejvýdělečnějšího modelu automobilky Škoda, Superbu, je znovu ve hře. Hospodářským novinám to řekl předseda odborů Jaroslav Povšík. Koncern Volkswagen, do kterého firma patří, podle něj zvažuje několik variant, kdy by se Superb z Česka mohl stěhovat do Bratislavy nebo maďarského Györu. Podle expertů i vedení Škody je společnost v tuzemsku na hranici svých kapacitních možností.