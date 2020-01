Škodě Auto už domácí kapacity nestačí. Velký skok může udělat jen v zahraničí, říká její šéf Maier

Světové automobilky se už letos musí vypořádat s novými požadavky na snižování emisí. Začal totiž platit limit, podle něhož nesmějí mít emise vyšší než 95 gramů CO 2 na ujetý kilometr (nyní je to v průměru 120 gramů), jinak jim hrozí sankce. Do roku 2030 pak musí ve své flotile vozů srazit emise o dalších 37,5 procenta. Automobilky se proto snaží své portfolio rozšířit o co nejvíce nízkoemisních modelů.

Škoda Auto na to reaguje sázkou na elektromobil Citigo-e iV (vyráběný v Bratislavě), z domácí produkce pak hybridním Superbem iV, v letošním roce pak nově i hybridem Octavia iV a koncem roku také výrobou elektromobilu Škoda Vision iV. „S tím chceme dodržet limity, ale bude to poměrně těsné,“ řekl Maier. Podle něj se bez elektrifikace žádnému výrobci nepodaří zmíněné limity v budoucnu splnit.