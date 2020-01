Před 25 lety získal Škodu koncern Volkswagen. Co kdyby vyhrál Renault?

Vláda vybrala německou firmu z původně 24 a později 12 možných partnerů. Do nejužšího finále se kromě ní dostalo také francouzsko-švédské konsorcium Renault/Volvo. Česká vláda pak v prosinci 1990 rozhodla jednoznačně pro prodej německému Volkswagenu. „Podle mě byl od začátku jasným favoritem Volkswagen, který garantoval nejen zachování značky, ale i vývoj nových modelů. Renault tady chtěl vyrábět model 19,“ vzpomínal Vrba.

Co kdyby vyhrál Renault…

„Na rozdíl od svých kolegů se nedomnívám, že by vývoj automobilky Škoda pod Renaultem byl diametrálně odlišný,“ říká Vladimír Rybecký, vedoucí internetového časopisu Autoweek.cz. Škoda Auto by podle něho byla i pod jiným vedením úspěšná.

„Možná by nevyráběla přes milion vozů jako dnes, ale tak kolem 800 tisíc by to být mohlo,“ uvedl. Úspěch na čínském trhu by zase mohl být vyvážen úspěchy na jiných trzích. Domnívá se, že podobně jako u Volkswagenu by i příchod Renaultu znamenal rychlý rozvoj navazujícího dodavatelského průmyslu. Jako vodítko „alternativní historie“ vidí působení Renaultu v Rumunsku či Turecku.

Také analytik BH Securities Petr Hlinomaz vychází ze svých úvah o možném „jiném“ vývoji Škody z působení Renaultu v rumunské automobilce Dacia. Své zákazníky by si podle něho také našla, ale svou kvalitou či spolehlivostí by zaostávala za výrobky francouzské matky.

„Byl by to takový levný bratr, který má zřetelný odstup za Renaultem,“ říká Hlinomaz. Dává to do kontrastu se současnou situací, kdy je Škoda Auto plnohodnotným členem rodiny koncernu Volkswagen, možná dokonce víc než je třeba Seat.

Rozhodnutí tehdejší vlády pochválil ve vysílání rádia Impuls bývalý šéf automobilky Vratislav Kulhánek. “Pokud by se vláda rozhodla pro Renault, byli bychom na tom asi podobně jako Dacia. Protože padlo správné rozhodnutí pro Volkswagen, je škodovka taková jaká je,“ řekl.

… nebo kuponová privatizace?

Jinou cestu privatizace AZNP neúspěšně prosazoval tehdejší federální ministr financí Václav Klaus: chtěl firmu zařadit do kuponové privatizace. Tato cesta byla použita například pro kopřivnickou automobilku Tatra. Byla zprivatizována kuponovou metodou, většinovými vlastníkem se staly podílové fondy, které střídaly různé nepříliš úspěšné managementy.

„V takovém případě by Škodu Auto čekaly velké potíže, stala by se brzo nekonkurenceschopnou. Po šesti, sedmi letech by se stejně hledal nový partner, ale už za jiných podmínek,“ myslí si Rybecký. Podle něho by skončila bez vývoje, jako méně důležitý zahraniční závod nového majitele. Byla by jednou z mnoha výroben.

Při této vývojové cestě by se u Škody podle Hlinomaze brzy projevil nedostatek finančních prostředků, know-how, vzdělaných lidí a musel by se hledat nový silný majitel ze zahraničí. Na něm by pak bylo vymyslet, co s touto značkou, jak ji prezentovat, na jakých trzích.