ČEZ investuje dvě miliardy do obnovy Dukovan, chce dosáhnout prodloužení provozu

Do obnovy zařízení Jaderné elektrárny Dukovany letos ČEZ investuje dvě miliardy korun, asi o třetinu víc než před rokem. Akce provádí s výhledem na prodlužování provozu elektrárny, hledá i cesty, jak snížit její odběr vody z řeky. Dukovany letos dovrší 35 let provozu. Podle nynějších předpokladů by mohly v součtu sloužit 60 let, řekl ředitel divize jaderné energetiky Bohdan Zronek.