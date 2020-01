Piráti chtějí navázat platy učitelů na průměrnou mzdu. Ministr školství dává přednost vládnímu slibu

Místopředseda výboru pro vzdělání sněmovny Lukáš Bartoň (Piráti) uvedl, že jeho strana chce dosáhnout toho, aby objem peněz určených na platy pedagogů ze zákona dosahoval 130 procent průměrné mzdy. Některé strany zastoupené ve sněmovně už slibují tomuto návrhu podporu. Ministr školství Robert Plaga (ANO) jej studuje. Princip chválí, k textu zákona má ale výhrady.

Návrh Pirátů navázat platy učitelů na průměrnou mzdu se líbí například učitelce Jarmile Buriánkové. Její tarifní plat – v kategorii začínající pedagožky – je od ledna 30 930 korun. Domnívá se, že tento plat není v Praze dostačující. Naopak Gabriela Kvasnicová učí už více než 32 let. Její plat se nyní přehoupl přes 40 tisíc korun. Považuje za ostudu, že to trvalo tak dlouho.

Obě by si v případě, že by nový návrch prošel, polepšily. První skoro o šest tisíc, druhá zhruba o dva.

Skončila by každoroční přetahovaná

Za přednost návrhu považuje Bartoň to, že by se odstranilo každoroční jednání o tom, o kolik se platy učitelů navýší. Měli by jistotu, kolik minimálně budou mít.

„Každoroční strkanice o platy učitelů jsou nedůstojné, učitel mám mít vysoký standardní plat,“ domnívá se například ředitelka ZŠ Mendelova Martina Thumsová.

Podle návrhu nového systému by měli začínající učitelé sto procent průměrné mzdy, léty praxe by pak procenta narůstala. Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík soudí, že by to přineslo stabilitu ne pro ty, kteří už ve školství jsou, ale pro ty, kteří by uvažovali, že se stanou pedagogy do budoucnosti.