Američané oficiálně protestovali proti českým plánům na zavedení digitální daně, řekl Petříček

Vláda obhajuje záměr tvrzením, že velké technologické firmy platí v Česku jen minimální daně. Někteří čeští vývozci i část opozice se ale obávají odvety ze strany USA, mimo jiné vyšších cel na české výrobky.

„My jsme samozřejmě hovořili i s panem velvyslancem Kingem o tomto. Já rozumím tomu, že Spojené státy toto vnímají negativně, na druhou stranu my se snažíme vysvětlit, že tento krok je pouze dočasný do chvíle, než se najde právě to mezinárodní řešení,“ řekl Petříček.

Zákon o digitální dani z dílny @MinFinCZ míří do druhého čtení ve @snemovna. Cílem návrhu je narovnat podmínky v českém daňovém prostředí. — Ministerstvo financí (@MinFinCZ) January 22, 2020

Dani by v Česku měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (19,1 miliardy korun), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů, jako jsou americké společnosti Google, Facebook, Amazon či Apple.

Digitální daň by podle návrhu ministerstva financí zdaňovala vybrané internetové služby – umísťování cílené reklamy na webech, zpoplatněné služby na sociálních sítí nebo prodej dat o uživatelích. Zdaňovacím obdobím by byl kalendářní rok a daň by byla placena v měsíčních zálohách. Dani by podléhaly i některé platformy digitální ekonomiky, které uživatelům umožňují vzájemně si mezi sebou poskytovat za úplatu služby a zboží. Mezi ně patří například Airbnb nebo Uber. Daň se ale nebude vztahovat na e-shopy nebo na služby spojené s hraním počítačových her.

Do státního rozpočtu by podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně.