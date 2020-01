Trump chystá zásadní změny ve WTO, mají být dramatické

„Chystáme něco, co bude velmi dramatické,“ řekl Trump o připravované cestě šéfa Světové obchodní organizace do USA. Azevedo, který byl přítomen, řekl, že Spojené státy stejně jako WTO jsou připraveny o změnách jednat a pracovat na nich.

Trump v úterý na úvod zasedání v Davosu vystoupil s projevem, ve kterém hovořil o mimořádném hospodářském rozkvětu USA a o historicky nízké nezaměstnanosti za jeho vlády. To ve středu zopakoval. „Jsou to úžasná čísla,“ řekl. „Jsme zdaleka největší ekonomikou na světě,“ dodal s tím, že Čína i přes očekávání analytiků za Spojenými státy zaostává.

Prezident zopakoval, že USA s Čínou uzavřely první část významné obchodní smlouvy a že doufá, že obchodní dohodu bude moci Washington uzavřít i s Evropskou unií. „Jinak budeme muset udělat něco jiného,“ řekl. Trump už dříve oznámil, že pokud se nepodaří dojednat s EU novou smlouvu o obchodních vztazích, zavede cla na evropská auta a další zboží.

Ve středu k možnému termínu zavedení cel uvedl, že žádný harmonogram sice není, ale že o jistém datu má představu. „A je to docela brzy,“ řekl. Dodal, že obchodní dohodu s EU by chtěl uzavřít do prezidentských voleb v USA, což je do listopadu.