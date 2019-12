Akcie Saudi Aramco zahájily obchodování růstem o desetinu. Stala se nejhodnotnější firmou světa

Tržní kapitalizace firmy Aramco je také vyšší než tržní hodnota všech pěti dalších největších ropných firem - Exxon Mobil, Total, Royal Dutch Shell, Chevron a BP - dohromady.

Šetření, které mezi institucionálními investory provedla ještě před úterním oznámením o výsledku úpisu společnost Sanford C. Bernstein & Co., přisuzovalo Aramcu odhadovanou průměrnou hodnotu pouze necelého 1,3 bilionu. „Část trhů má akcie Aramca za nadhodnocené, ‚vyšponované' politicky,“ poznamenal analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.

Akcie Aramco by se do příštího týdne měly stát součástí hlavního indexu rijádské burzy, od 17. prosince mají být začleněny do indexu rozvíjejících se trhů MSCI a začleněny by měly být i do globálního indexu FTSE. Analytici očekávají, že to poptávku ještě více podpoří, zvláště od investorů, kteří tyto indexy sledují. V indexu rijádské burzy bude mít Aramco druhou nejvyšší váhu, a to 9,7 procenta. Nejvyšší má banka Al Rajhi, 14,6 procenta, a to kvůli vyššímu objemu akcií, se kterými se může volně obchodovat.

„Je to úspěšná nabídka. Úpis akcií Aramco dodá místní burze váhu, protože zpřístupní klíčový sektor saúdskoarabské ekonomiky,“ zhodnotil hlavní analytik společnosti Franklin Templeton Investments pro oblast Blízkého východu Bassel Khatoun.

Aramco slíbil tučnou dividendu

Sám Rijád učinil pro úspěch úpisu také doslova vše, co mohl. Jak upozorňuje Kovanda, natřikrát snížil Aramcu sazbu daně z příjmu, slíbil světově nejtučnější dividendu, kdy na dividendách příští rok podnik vyplatí 75 miliard dolarů, což by pokrylo všechny výdaje českého státního rozpočtu na rok 2020 a ještě by zhruba sto miliard korun zbylo.

„A také nabídl bonusové akcie drobným investorům, kteří budou akcie Aramca držet – ti získají jednu akcii na každých deset, které budou držet alespoň 180 dní od primárního úpisu,“ vysvětluje Kovanda.

Přesto je třeba podle něho vidět věci v perspektivě. „Dividenda, jakkoli tučná, je vzhledem k celkové tržní hodnotě firmy Aramco stále relativně nižší než dividendy jiných velkých ropných firem, například společností Royal Dutch Shell, Total nebo Exxon Mobil,“ míní Kovanda.

Podíl akcií firmy Aramco obchodovaných na burze je přitom velmi nízký. Firma prodala 0,5 procenta cenných papírů individuálním investorům a jedno procento institucionálním investorům. Většina zájemců byla ze Saúdské Arábie nebo z regionu, zájem ze zahraničí byl vlažný. Společnost může ještě v příštích 30 dnech počet akcií nabídnutých k obchodování prostřednictvím opce zvýšit o 15 procent.