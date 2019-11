Česko míří k bezemisní energetice. Bude především o jádru a obnovitelných zdrojích, řekl Havlíček

„Jestli to bude o jeden nebo o dva bloky, to je věc druhá. Ale troufnu si tvrdit, že podobným způsobem budou uvažovat také další vlády, které tady budou,“ dodává Havlíček.

Polovinu energetického mixu v Česku z jádra ale nevyřeší jeden ani dva nové bloky v Dukovanech. Havlíček proto v Interview ČT24 připomněl, že je potřeba jít krok za krokem a kromě nového dukovanského bloku také řešit prodloužení životnosti stávajících bloků. „Chceme je prodloužit do konce 40. let,“ konstatuje s tím, že během následujících pěti let se bude muset otevřít otázka ještě dalšího rozšíření Temelína.

Důležité podle něj bude i to, jak se podaří rozvoj obnovitelných zdrojů. Varoval před podporou „nějaké Matějské pouti, kterou jsme si vytvořili v letech 2006, 2007 až 2010, kde jsme do toho ne nainvestovali, ale umožnili získat benefity do výše takřka tisíc miliard korun do roku 2030“.

Podle něj je stát připraven podporovat obnovitelné zdroje i na investiční bázi, ale bude se omezovat podpora provozní s výjimkou malých zdrojů. „Tedy zdroje na rodinných domcích, malých firmách, na zemědělských usedlostech,“ podotkl Havlíček.

„Nechci teď dávat dohromady všechny obnovitelné zdroje a argumentovat roční částkou, kterou nás stojí, což je zhruba 46 až 47 miliard korun a přímo fotovoltaické zdroje, tedy solární panely, pak 29 miliard korun ročně. Tam musí podpora brzy končit. To bylo na 15 let, až do roku 2031, jsme přibližně v polovině,“ upřesnil Havlíček.